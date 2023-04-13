Одесский оперный таки расторг контракт с главным дирижёром-коллаборантом

Главного дирижёра Одесского театра оперы и балета Вячеслава Чернухо-Волича уволили с должности.

Об этом в Facebook сообщила администрация театра.

«Администрация Одесской национальной оперы сообщает о досрочном прерывании контракта и освобождении от должности главного дирижёра театра Вячеслава Чернухо-Волича. Причиной прерывания контракта стало принятие господином Воличем личного, несогласованного с дирекцией театра решения по дирижированию спектаклем в Бакинской опере (Азербайджанская Республика), где накануне произошли кадровые изменения и на должность директора был назначен Юзиф Эйвазов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация театра считает недопустимыми такие действия главного дирижёра национальной оперы в то время, когда происходит полномасштабная военная агрессия России против Украины.

«Позиция художника, представляющего украинское искусство на международном уровне, должна быть чёткой и понятной: осуждение варварских действий России против нашего государства и неприемлемость контактов с представителями «русского мира» и теми, кто поддерживает российских агрессоров. Понятно, что продолжать трудовые отношения с теми, кто не осознаёт этого и не имеет чёткой гражданской и патриотической позиции, для нашего театра невозможно», — с восклицательным знаком в конце предложения резюмируется в сообщении театра.

Как информировала Одесса News, ранее Одесский театр оперы и балета заявил, что рассматривает возможность прекращения сотрудничества с Вячеславом Чернухо-Воличем после его выступления в Баку, где он, в частности, сфотографировался с главой бакинской оперы Юзифом Эйвазовым — мужем подсанкционной российской оперной первицы Анны Нетребко.

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