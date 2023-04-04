Свитолина вернулась после декрета в большой спорт и проиграла на старте турнира

Теннисистка из Одессы Элина Свитолина проиграла свой первый матч после возвращения из декретного отпуска.

Об этом сообщает XSPORT.

Отмечается, что в первом круге основной сетки турнира в американском Чарльстоне Элина Свитолина проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 7:6, 2:6, 4:6.

«Матч длился 168 минут, за которые Свитолина подала пять эйсов против двух у оппонентки. При этом Элина допустила три двойных ошибки, тогда как у Путинцевой было всего две. Также Свитолина реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов против 7 из 24 у соперницы», — приводит статистику игры издание.

Отмечается, что это был первый матч Свитолиной за последние 13 месяцев.

Перед турниром Элина организовала благотворительное мероприятие — турнир Tennis Plays for Peace pro-am, в котором приняли участие 14 теннисисток WTA и 24 любителя. Его цель – сбор средств для помощи пострадавшим от войны в Украине, а также для Фонда Элины Свитолиной. Во время турнира удалось собрать $100 тысяч.

Как сообщала Одесса News, Элина Свитолина взяла паузу в спортивной карьере из-за рождения дочери Скай, появившейся на свет в октябре 2022 года.

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