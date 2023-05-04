«Черноморец» разгромил «Колос»

3 мая в Одессе на стадионе «Черноморец» ФК «Черноморец» победил «Колос» со счётом 3:0, завершив тем самым игровой день 24-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ).

Об этом сообщает ФК «Черноморец».

В составе одесситов отличились Бадибанга и Демченко. Ещё один гол в свои ворота забил футболист «Колоса» Чоботенко.

По итогам матча «моряки» занимают 11-ю строчку в таблице. «Шахтёр» возглавляет УПЛ, имея в активе 59 очков после 24 матчей.

Как сообщала Одесса News, 29 апреля на стадионе им.Лобановского в Киеве прошёл футбольный матч между командами «Черноморец» и луганской «Зарёй».

Фото: ФК «Черноморец», upl.ua

Видео: ФК «Черноморец»

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