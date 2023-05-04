Полицейские расследуют факт вандализма над могилой военного в Одесской области

Событие произошло 30 апреля в селе Агеевка Любашевской территориальной громады Одесской области, где на местном кладбище на могиле военнослужащего ВСУ были обнаружены разбросанные венки, его разорванная фотография, повреждён государственный флаг Украины.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что в Единый реестр досудебных расследований правоохранители внесли сведения «об осквернении могилы лица, защищавшего независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».

«Проведёнными мерами полицейские установили, что к совершению противоправных действий причастен 44-летний местный житель, состоящий на учёте у врача-психиатра. В рамках досудебного расследования следователи полиции назначили ряд экспертных исследований, среди которых судебно-психиатрическая экспертиза для установления вменяемости лица», — говорится в собщении.

Следственные действия продолжаются.

По сообщению Любашевской громады, надругательство было совершено над могилой воина Николая Олара.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года в тяжёлых боях за независимость Украины, проявив стойкость и мужество, погиб в Донецкой области житель Любашевской громады Одесской области, учитель Сергей Якубовский.

Фото: Любашевская громада

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