В Одессе полицию можно вызвать одним кликом

В Одессе запустили бесплатное мобильное приложение для вызова полиции My Pol. Оно доступно для операционных систем IOS и Android.

Об этом рассказали в областной Нацполиции.

Через приложение можно связаться с полицией, нажав на кнопку SOS. Местоположение отправится копам автоматически. В специальном меню можно выбрать вид правонарушения.

Пользователям будут приходить push-уведомления об оперативной обстановке в городе. На интерактивной карте можно будет найти ближайшее отделение полиции или медицинское учреждение. Также будут доступны рекомендации о поведении в чрезвычайных ситуациях и возможность оценить работу полицейского по номеру его жетона.

Отмечается, что Одесская область — одиннадцатый регион Украины, где приложение My Pol стало официальным каналом связи с полицией.



Фото и видео: Нацполиция