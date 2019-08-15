В Одессе полицию можно вызвать одним кликом

В Одессе запустили бесплатное мобильное приложение для вызова полиции My Pol. Оно доступно для операционных систем IOS и Android.
Об этом рассказали в областной Нацполиции.
Через приложение можно связаться с полицией, нажав на кнопку SOS. Местоположение отправится копам автоматически. В специальном меню можно выбрать вид правонарушения.
Пользователям будут приходить push-уведомления об оперативной обстановке в городе. На интерактивной карте можно будет найти ближайшее отделение полиции или медицинское учреждение. Также будут доступны рекомендации о поведении в чрезвычайных ситуациях и возможность оценить работу полицейского по номеру его жетона.
Отмечается, что Одесская область — одиннадцатый регион Украины, где приложение My Pol стало официальным каналом связи с полицией.
Фото и видео: Нацполиция