Одесситов будут преследовать за митинги против отключения электроэнергии

Начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук обратился в Национальную полицию Украины с призывом выявлять инициаторов акций протеста местных жителей из-за отключения электроэнергии.

Об этом 13 декабря ОРВА сообщила в Facebook.

Крук просит полицию находить и наказывать по закону «провокаторов», устраивающих митинги.

«Дал поручение подразделениям Национальной полиции района по выявлению и привлечению к ответственности провокаторов, которые подстрекают население к противоправным действиям в связи с аварийными мерами отключения электроэнергии», – говорится в сообщении.

Так, 18 ноября в Одессе местные жители устроили митинг из-за перебоев в работе электросети после атак российской армии на объекты инфраструктуры. Митингующие требовали выполнения объявленных графиков отключений. Они также перекрывали проезжую часть в районе пятой станции Люстдорфской дороги.

Как сообщала Одесса News, c 10 декабря Одесский порт не мог работать несколько дней из-за обесточивания вследствие вражеских обстрелов энергоинфраструктуры области.

Фото: Одесская РГА

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