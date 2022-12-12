Порт «Одесса» не осуществляет грузовые операции после вражеских обстрелов

Порты «Южный» и «Черноморск» уже возобновили экспорт продовольствия после обстрелов войсками России энергообъектов Одесской области, а порт «Одесса» пока не осуществляет грузовые операции.

Об этом сообщает руководитель Администрации морских портов Украины Алексей Востриков.

«Атаки врага на объекты энергетической инфраструктуры полностью обесточили и объекты критической инфраструктуры. Порты «Одесса» и «Южный» не имели возможности выполнять грузовые работы, а порт «Черноморск» — частично. В настоящее время благодаря энергетикам, работающим 24/7, энергоснабжение постепенно возобновляется. Также используются альтернативные источники питания. Порты «Южный» и «Черноморск» совершают грузовые операции. Порт «Одесса», к сожалению, пока нет», — прокомментировал ситуацию Востриков.

По его словам, спрогнозировать, как будет складываться ситуация в дальнейшем, сложно, поскольку «имеем дело с врагом, для которого не существует принципов».

Что касается экспорта, добавил руководитель АМПУ, то «РФ и до этого его тормозила, создавая проблемы с инспекциями в Босфоре, а отсутствие энергоснабжения, конечно, будет тормозить ещё больше».

Как сообщала Одесса News, последний раз из порта «Одесса» зерновым коридором с 25 тысячами тонн продовольственной пшеницы от Украины отправилось судно 9 декабря в Сомали.

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