На сцене Одесского драмтеатра покажут лирическую комедию «Жена на бис»

На сцене Одесского драматического театра 18 декабря – лирическая комедия режиссёра Павла Урсула «Жена на бис». Самый неожиданный из возможных любовных треугольников будет создан прямо на ваших глазах!

Зрителю известно множество комедий, где муж содержит несколько жён или заводит «шуры-муры» с любовницей. И чтобы по-настоящему удивить и повеселить зрителя, труппа театра решила предложить кое-что новенькое: такую себе комедию-перевёртыш. В ней реализуется большое количество неожиданных нюансов. Так, например, режиссёр вводит термин биандрия (двоежёнство наоборот), который и отражает суть отношений главной героини с её мужчинами.

Действие происходит в Риме. Красавица-итальянка ищет способ превратить свой серый брак в счастливую сказку. И не находит лучшего способа, нежели найти ещё одного мужа. А дальше, естественно, не может быть скучно и тривиально. Ведь наладив всю сложную систему двойных отношений, героиня узнаёт о своей беременности…

Роли исполняют: Юлия Амелькина, Андрей Ершов, Татьяна Грачик, Альберт Каспарянц и другие.

Продолжительность спектакля – 2 часа 30 минут.

Приходите к 18 часам.

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