Правоохранители в Одессе изъяли контрабандных сигарет на 11 млн грн

Прокуроры Одесской областной прокуратуры совместно с детективами Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области и сотрудниками Южного регионального управления Госпогранслужбы разоблачили и прекратили канал незаконного перемещения через государственную границу с целью дальнейшего сбыта немаркированных подакцизных товаров – сигарет известных иностранных марок.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

По данным следствия, на территории региона действовала группа лиц, наладивших незаконный ввоз сигарет в Украину. Промежуточный склад для временного хранения контрабанды размещался в Малиновском районе Одессы.

Отмечается, что дельцы реализовывали сигареты на территории Одесской области и других регионах Украины через специально созданный телеграмм-канал и одну из курьерских служб доставки.

«В ходе обысков изъято более 266 тыс. пачек сигарет иностранного производства без марок акцизного сбора. Стоимость изъятой «продукции» составляет ориентировочно 11,6 млн. гривен», — говорится в сообщении прокуратуры

Досудебное расследование в этом уголовном производстве осуществляется по факту незаконного ввоза, хранения и сбыта подакцизных товаров.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2022 года контрабандиста и военнослужащего Подольского пограничного отряда, предоставившего должностному лицу Госпогранслужбы неправомерную выгоду за несоздание препятствий в незаконном перемещении подакцизных сигарет, задержали правоохранители.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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