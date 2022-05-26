«Выбивал» у одессита несуществующий долг — угодил за решётку

Одесские правоохранители задержали жителя Черноморска, который «выбивал» у одессита возврат несуществующего долга.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что 31-летний злоумышленник задержан и ему сообщено о подозрении по факту распространения преступного влияния в обществе, незаконному лишению свободы и грабежу (ч. 1 ст. 255-1, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст.146, ч.2 ст.186 УК Украины).

По данным следствия, житель Черноморска, будучи обвиняемым в совершении умышленных тяжких и особо тяжких преступлений, получил статус «положенца», которому «ворами в законе», примерно в мае прошлого года, после задержания и ареста предшественника, поручено выполнять полномочия так называемого «смотрящего» в городе Черноморск Одесской области.

Задержанный, используя свой статус, получил «заказ» от харьковчанки решить возникшие между ней и жителем Одессы долговые обязательства за вознаграждение в 50% от суммы долга.

В начале декабря 2021 года подозреваемый привлёк к делу своих «единомышленников», чтобы заставить одессита вернуть 5500 долл. США несуществующего долга. Подельники, выполняя приказ «смотрящего», применили силу и заставили потерпевшего сесть в автомобиль, где избивали и угрожали ему.

Завладев деньгами потерпевшего, злоумышленники пытались скрыться, однако были задержаны правоохранителями.

Обвинительный акт в отношении подельников по факту лишения свободы человека и грабежа уже находится на рассмотрении в Малиновском районном суде г. Одессы.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУ НП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года сотрудники СБУ нейтрализовали организованную группировку, которая терроризировала жителей Одессы и требовала деньги с предпринимателей.

Фото: пресс-служба Одесской облпрокуратуры

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