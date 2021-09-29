Прокуратура завершила расследование похищения в Одессе и пыток двух греков

Прокурорами Одесской областной прокуратуры совместно с сотрудниками Малиновской окружной прокуратуры города Одессы завершено досудебное расследование в отношении пяти участников организованной группы по фактам незаконного лишения свободы, пытки, разбоя и вымогательства двух граждан Греции.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Как ранее информировала Одесса News, в феврале 2021 года гражданская жена одного из пострадавших, 55-летнего гражданина Греции, с целью завладения его средствами и недвижимым имуществом, вместе с сообщниками незаконно лишила свободы своего мужа и его 26-летнего племянника.

В течение 2-х месяцев принудительного содержания участники банды совершали физическое и психологическое давление, угрожали убийством от огнестрельного и холодного оружия, били, прикладывали горячий утюг к спине.

Такими незаконными действиями злоумышленники завладели более 20 млн грн и заставили передать в собственность гражданской жене недвижимость в Одессе и автомобиль.

Сейчас все пятеро членов банды находятся под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи отдела полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождения сотрудников Управления миграционной полиции ГУНП в Одесской области.

Фото: Одесса News, пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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