В Одессе машинист видел человека на рельсах, но предотвратить его гибель не смог

Полиция устанавливает обстоятельства гибели мужчины под колёсами электропоезда, произошедшей под Ивановским мостом в Одессе.

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

По словам машиниста, он увидел человека в шлеме, который катил мопед через колею, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

«От полученных травм пострадавший, личность которого сейчас устанавливается, погиб на месте», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального отделения полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Как сообщала Одесса News, в августе 2021 года 33-летний житель Одессы на железнодорожной станции Степовая в районе села Кремидовка Одесской области лёг на рельсы: машинист не смог остановить локомотив.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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