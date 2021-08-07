33-летний одессит нашёл себе смерть под колёсами поезда

33-летний житель Одессы на железнодорожной станции Степовая в районе села Кремидовка Одесской области лёг на рельсы: машинист не смог остановить локомотив.

Как информирует Нацполиция в Одесской области, по словам машиниста, перед приближением локомотива гражданин лёг на рельсы. Тот применил экстренное торможение, однако из-за короткого расстояния остановить транспорт не смог. Пострадавший погиб в карете скорой помощи.

«По словам бывшей жены покойника, к которой он приезжал, мужчина раньше уже высказывал желание покончить с жизнью и даже ложился под поезд, из-под которого она его доставала», — говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений о трагедии в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой: «Самоубийство»).

По данным СМИ, погибший был военнослужащим-контрактником (в/ч 3012) — Бакала О.П. Он приехал к своей бывшей жене, но дома её не застал и пошёл к поезду.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2021 года на железнодорожном переезде в районе 7-й Пересыпской мужчина попал под поезд и от полученных травм погиб на месте.

Фото: Одесское районное управление полиции №2

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