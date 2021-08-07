Спортсменка-каноистка посвятила медаль своему тренеру — одесситу Юрию Чебану

Украинские каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова, тренером которых является одессит, олимпийский чемпион 2016 года Юрий Чебан — завоевали серебро в двойке на дистанции 500 метров на Олимпийских Играх-2020 в Токио (Япония).



Об этом сообщает XSPORT.

Чемпионки Европы Людмила Лузан и Анастасия Четверикова уверенно вышли в финал и финишировали в нём на втором месте со временем 1:57.499.

В эфире телеканала UA:Перший спортсменки поделились своими ощущениями после церемонии награждения.

«Это совсем другое ощущение, потому что это командная работа. Мы помогаем друг другу, делаем одно дело, у нас одна цель. Это совсем другое. Это невероятное счастье. Я очень рада за Настю, за себя. Мы сделали это. Мы так мечтали, так этого хотели столько лет. И вот мы к этому пришли. Мы в тройке самых сильных в мире. Это что-то нереальное, не могу в это поверить. Это лучшее чувство для спортсмена. Нет чего-то выше Олимпиады. Мы счастливы, что у нас это получилось» – сказала Лузан.

Анастасия Четверикова: «Передаём привет всей Украине. Я посвящаю эту медаль своему тренеру, Юрию Чебану. Он показал мне, что медаль и олимпийский пьедестал – это возможно. Также большое спасибо Люде».

Как сообщала Одесса News, белгород-днестровская байдарочница Анастасия Тодорова вместе с тремя спортсменками — Марией Кичасовой, Людмилой Куклиновской и Марией Повх в составе байдарки-четвёрки вышла в 1/2 финала олимпийского турнира в Токио (Япония).

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