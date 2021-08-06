Аккерманская байдарочница Тодорова вышла в полуфинал Олимпийских Игр

Одесская байдарочница Анастасия Тодорова вместе с тремя спортсменками — Марией Кичасовой, Людмилой Куклиновской и Марией Повх в составе байдарки-четвёрки вышла в 1/2 финала олимпийского турнира в Токио (Япония).

Об этом сообщает XSPORT.

Отмечается, что четвёрка байдарочниц вышла в полуфинал на дистанции 500 метров.

В квалификационном заезде украинки с результатом 1:39,224 финишировали шестыми, в четвертьфинальной сессии нашей байдарке-четвёрке удалось улучшить время и с третьим результатом выйти в полуфинал Олимпийских игр.

Полуфинальный заезд пройдёт завтра, 7 августа, в 03:37 по киевскому времени. Медальная сессия состоится в 06:19, а финал B – в 06:12.

Как сообщала Одесса News, одессит, тренер Анастасии Тодоровой, Юрий Чебан раскритиковал организаторов соревнований за выбор местоположения гребного канала в Токио — на самом ветреном месте.

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