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Гриневецкий: Голубые ели под ОГА в аварийном состоянии

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Возле Одесской облгосадминистрации, что на проспекте Шевченко, 4, спиливают голубые ели.

Об этом сообщает ТАЙМЕР.

По информации издания, председатель облгосадминистрации Сергей Гриневецкий дал указание их спилить, поскольку они находятся в «аварийном состоянии, чему есть документальное подтверждение».

Как также сообщил Гриневецкий, работы проводятся в рамках реконструкции прилегающей к зданию территории.

Одесса News информировала, что в Одессе планируется разбивка сквера в честь Небесной сотни на территории размером более 11 тысяч квадратных метров в границах улицы Канатной и проспектов Гагарина и Шевченко с мемориалом борцам за свободу Украины.

Фото: ТАЙМЕР

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