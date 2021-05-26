Миллион-миллион цветов подарят одесситам озеленители города

Одесские озеленители приступили к работам по высадке летних цветов. Цветочные композиции традиционно будут состоять из сальвии, герани, бегонии, петунии, агератума, тагетиса и хлорофитума.

Как сообщает официальный сайт города, сегодня цветочные узоры из летних цветов уже появились на склонах Стамбульского парка, где будет высажено около 10 тысяч цветов на площади 500 квадратных метров, частично (около 1 тыс. кв.м.) заменили газон, который зимы пришёл в негодность из-за подмерзания некоторых кустарников.

Отмечается, что весь посадочный материал — цветы (летние, весенние и многолетние), кустарники и некоторые деревья, которые высаживаются в Одессе, — выращивается специалистами предприятия в собственной теплице «Троянда».

«Продолжаются работы по вертикальному озеленению. Подвесные чаши с цветами украсили центральные улицы города и Потёмкинскую лестницу. Кроме того, подвесные вазы, которые обычно вывешивали на Ивановском мосту (он сейчас на ремонте), планируют установить на опорах наружного освещения на улице Дерибасовской и фонарных столбах в Городском саду», — говорится в сообщении.

Новая цветочная локация появилась на улице Балковской. Здесь, на разделительной полосе в районе Дюковского сада, озеленители установили вертикальное озеленение на новой конструкции: на дугообразной стойке-мостике размещаются пять вазонов. «Если одесситам понравится эта идея, в дальнейшем можно украсить такими стойками всю улицу Балковскую», — отметил главный инженер КП «Горзелентрест» Владимир Хрома.

Как сообщала в мае 2021 года Одесса News, в Одессе продолжаются комплексные работы по обустройству регулируемых пешеходных переходов с дополнительной световой индикацией «Smart Crosswalk».

Фото: «Одесса»

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