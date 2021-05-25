На одесских пешеходных переходах устанавливают LED-подсветку

В Одессе продолжаются комплексные работы по обустройству регулируемых пешеходных переходов с дополнительной световой индикацией «Smart Crosswalk».

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что сотрудники Коммунального учреждения «СМЭП» совместно со специалистами Коммунального предприятия «Городские дороги» приступили к работам по обустройству регулируемых пешеходных переходов с дополнительной световой индикацией на перекрёстках улиц Екатерининской и Ланжероновской.

Пешеходные переходы здесь будут оснащены LED-плитками, которые вместе со светофорными объектами обеспечат дополнительную безопасность для пешеходов.

«Smart Crosswalk» — это яркая светодиодная полоса зелёного или красного цвета (в зависимости от разрешающего сигнала светофора), которая будет отображаться на земле перед пешеходным переходом, что позволяет предупредить пешеходов, которые отвлеклись на телефон при пересечении дороги», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, ранее сотрудниками КУ «СМЭП» и КП «Городские дороги» был осуществлен монтаж LED-подсветки пешеходного перехода на пересечении улиц Дерибасовской и Ришельевской.

Фото: «Одесса»

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