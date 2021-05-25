Мэр Одессы встретился с главой миссии ОБСЕ, говорили о коронавирусе

25 мая Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с главой Одесского представительства специальной мониторинговой миссии ОБСЕ господином Кайли Кингом.

Как сообщает официальный сайт города, в ходе диалога стороны обсудили текущую ситуацию с уровнем заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Одессе, а также кампанию по вакцинации.

«Очень приятно сегодня иметь возможность общаться не через монитор компьютера. Хочется верить, что коллективный иммунитет в результате глобальной вакцинации вернёт весь мир к привычному образу жизни, а также позволит восстановить экономику», — отметил Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2920 года мэр Одессы Геннадий Труханов обсудил с новоназначенным главой Одесского представительства специальной мониторинговой миссии ОБСЕ г-ном Кайлом Кингом ситуацию в Украине и Одессе.

Фото: «Одесса»

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