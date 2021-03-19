Как записаться на вакцинацию в Одессе?

Записаться на вакцинацию от COVID-19 граждане Украины возрастом от 18 лет могут так:
Способ номер один:
— Единый государственный веб-портал электронных услуг «Дія»;
Способ номер два:
— мобильное приложение портала «Дія». Для Android и для IOS ;
Способ номер три:
— Единую всеукраинскую телефонную линию Национального контакт-центра по вопросам противодействия распространению COVID-19 – 0-800-60-20-19.
После регистрации необходимо ожидать уведомления о записи на вакцинацию и информации о доступной вакцине.
Сотрудникам учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, интернатов, домов для людей пожилого возраста и других специализированных учреждений, военнослужащим и сотрудникам структур государственной безопасности не нужно записываться в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19. Работодатель самостоятельно вносит их в списки и сообщит о дате вакцинации.
В Одессе подготовлены городские мобильные бригады и прививочные кабинеты в Центрах первичной медико-санитарной помощи для вакцинации от COVID-19 в соответствии с этапами прививочной кампании.
Фото: Creative Commons license
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