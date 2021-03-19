Как записаться на вакцинацию в Одессе?

Записаться на вакцинацию от COVID-19 граждане Украины возрастом от 18 лет могут так:

Способ номер один:

— Единый государственный веб-портал электронных услуг «Дія»;

Способ номер два:

— мобильное приложение портала «Дія». Для Android и для IOS ;

Способ номер три:

— Единую всеукраинскую телефонную линию Национального контакт-центра по вопросам противодействия распространению COVID-19 – 0-800-60-20-19.



После регистрации необходимо ожидать уведомления о записи на вакцинацию и информации о доступной вакцине.

Сотрудникам учреждений здравоохранения, образования, социальной сферы, интернатов, домов для людей пожилого возраста и других специализированных учреждений, военнослужащим и сотрудникам структур государственной безопасности не нужно записываться в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19. Работодатель самостоятельно вносит их в списки и сообщит о дате вакцинации.

В Одессе подготовлены городские мобильные бригады и прививочные кабинеты в Центрах первичной медико-санитарной помощи для вакцинации от COVID-19 в соответствии с этапами прививочной кампании.

Фото: Creative Commons license

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