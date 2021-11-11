Одесский волонтёр приоткрывает тайны вакцинации

Одесский волонтёр «Корпорации Монстров», почётный гражданин области Екатерина Ножевникова обнародовала данные по госпитализации вакцинированных больных в медицинских учреждениях города.

Эти данные за октябрь 2021 года она опубликовала на своей странице в Facebook,

Волонтёр проанализировала, что в октябре в больницах города и области, специализирующихся по COVID-19, в стационарах пролечено 5408 пациентов, в том числе 197 вакцинированных.

«Просто читайте, считайте и делайте свои выводы сами. Кто уверен, что ему это не нужно — проходим мимо. Вас никто не уговаривает. Статистика вещь упрямая, поэтому крики «всё это вы придумали», «сколько вам директор рынка сунул» и подобная истерия тут больше не приветствуется), — пишет волонтёр. — Вся информация собрана врачами Ковид стационаров, которые вот уже 1,5 года героически воюют на этом фронте. Это данные, подтверждение историями болезни, а не комментарии в сети «мой муж работает в пятой поликлинике и он видел», «врач скорой сказал, что все кого он возит, вакцинированы» и «в реанимациях все с вакциной. я сама лежала и знаю».

«Данные о госпитализациях! Дабы развеять уже слухи, которые распускаются по городу и области «в реанимациях и стационарах лежат сплошные вакцинированные». Итак октябрь месяц 2021. Данные подготовлены следующими КНП: Опорные Стационары первой волны: Арциз, Белгород, Дунайская Измаил, Черноморск, Подольск, Овидиополь, Водники, Инфекционка. (нет данных пока по ГКБ 1 и ГКБ 5

Опорные стационары второй волны: Беляевка, Раздельная, Тарутино, Березовка, Подольск 2, Татарбунары, Одесский глазной госпиталь, Областная, ГКБ , ГКБ10, ЖД больница За октябрь месяц пролечено в стационарах города и области 5408 пациентов. Из них вакцинировано 197 человек».

Екатерина Ножевникова расшифровывает детальнее данные конкретно по производителям вакцин. Вышло, что из 197 человек вакциной Астразенека прокололись 32 человека, Короновак — 116, Пфайзер — 42, Модерна — 7.

Как информирует волонтёр, по состоянию на 1 октября в Одесской области было сделано доз:

106.464 Астразенекой и аналогами (15.9%)

211.800 Коронаваком (31.7%)

264.591 Пфайзером (39.6%)

85.783 Модерной (12.8%).

«Летальных за месяц, — пишет Ножевникова, — не вакцинированные — 892 человека, вакцинированных — 20 человек (1 — Астра, 16 — Короновак, 3 — Файзер)».

«Вот такие дела, ребята», — резюмирует специалист.

Как сообщала Одесса News, Екатерина Ножевникова остро ставила проблему обеспечения кислородом в одесском регионе.

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