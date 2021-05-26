58-летний водитель мэра Рени свёл счёты с жизнью

24 мая нашли повешенным в собственном доме водителя мэра города Рени Одесской области Игоря Плехова.

Городской глава говорит, что ничего в поведении водителя не предвещало такого исхода, сообщает «Бессарабия INFORM».

Водителя звали Юрий Бевз, ему было 58 лет. Согласно информации судебного медицинского эксперта Андрея Думитрашко, он покончил с собой добровольно, никаких следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

«На теле не обнаружено ни единой царапины, никаких других следов сопротивления — никаких подозрений на убийство быть не может«, — рассказал он.

Известно, что 22 – 23 мая у погибшего были выходные. В двух выездах мэра 22 мая по сёлам его замещал другой водитель.

«В понедельник утром я собрался на работу, сидел уже во дворе, не сомневаясь, что Юра, как всегда, будет за рулём, — рассказал Игорь Плехов. — Но в назначенное время он не появился. Я стал звонить, из телефона звучало «поза зоною досяжності…». Юра оставил предсмертную записку, которая находится в полиции».

Начальник Ренийского отделения полиции Николай Пищанский подтвердил наличие предсмертной записки. В ней умерший обратился к родственникам с просьбой отнестись к его решению без осуждения, пишет, что ему «так будет лучше». Он указал, что на банковской карточке есть деньги для похорон, а пин-код родственники знают. Кроме того, покойный упомянул о том, что он никому ничего не должен.

«Записка написана продуманно, лаконично, аккуратным почерком, чётко выведена каждая буква», — говорится в сообщении.

«Мне сегодня как будто второй раз отрезали ноги (Игорь Плехов передвигается на инвалидной коляске. – Ред.). Юра для меня был не только водителем: он был мне и отцом, и братом. Хотя Юра жил по соседству и жил сам, я у него никогда в жизни не был дома. Почему он это сделал, не знаю, ничто вообще не предвещало такой беды», – сказал городской глава.

Игорь Плехов написал также об утрате на своей странице в Facebook. Он сообщил, что плачет, хотя все и считают его сильным.

«Моя тень Ты ушёл Я просто плачу и плачет моя душа Хоть все считают что я.Сильный !!!!!», — написал Плехов.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года обнаружен повешенным 14-летний житель Ананьевской объединённой территориальной громады (ОТГ) Одесской области.

Фото: Бессарабия INFORM, Facebook

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