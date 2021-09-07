В Одесской области во двор фермера кинули гранату

В ночь на 6 сентября злоумышленник бросил гранату во двор домовладения 37-летнего фермера в придунайском селе Орловка Ренийской объединённой территориальной громады (ОТГ).

Жертв и пострадавших нет, — отмечает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в области.

В половине третьего ночи произошёл взрыв гранаты во дворе домовладения фермера в селе Орловка Измаильского района. При выезде на место сотрудники полиции установили, что вследствие взрыва никто из членов его семьи не пострадал, повреждены окно и забор, — говорится в сообщении.

Отмечается, что работники правоохранительных органов пока не установили обстоятельства совершения преступления, однако начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.296 (хулиганство, совершённое группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

В распоряжении полиции есть запись уличной видеокамеры, на которой зафиксирован момент совершения преступления.

Как сообщала Одесса News, в марте 2020 года во двор 41-летнего жителя г. Рени была брошена граната.. Фото: Измаильский районный отдел полиции в Одесской области Видео: Бессарабия ИНФОРМ Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod