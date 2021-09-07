Кочегар Болградского военкомата имел доступ к секретным документам

За безосновательное разрешение кочегару на работу с секретными документами оштрафовали военного комиссара Болградского оайонного территориального центра комплектации и социальной поддержки (РТЦК и СП).

Об этом сообщает Спецпрокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.

Отмечается, что в августе-октябре 2020 года военный комиссар Болградского РТЦК и СП безосновательно предоставил разрешение на работу с секретными документами неуполномоченному лицу — кочегару, не доложил об этом факте высшему руководству и не принял меры для назначения служебного расследования.

Прокуроры Белгород-Днестровской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере составили протокол на военкома о совершении им военного административного правонарушения по фактам превышения военным служебным лицом служебных полномочий и бездеятельности военной власти.

«Решением Болградского районного суда Одесской области от 01.09.2021 года военный комиссар Болградского РТЦК и СП признан виновным в совершении военных административных правонарушений и, на основании ст.36 КУоАП, ему определено окончательное наказание в виде штрафа в размере 2720 гривен», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2021 года чиновник Черноморского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки требовал 6 500 американских долларов, чтобы «откосить» от армии парня, призванного для прохождения срочной военной службы.

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