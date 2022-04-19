В Одесской военной академии новый руководитель

Командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский представил личному составу нового главу Одесской военной академии.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Новым начальником Одесской военной академии стал полковник Алексей Шевченко, бывший первый заместитель начальника Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного (Львов).

Ранее Одесскую военную академию возглавлял генерал-майор Олег Гуляк.

Фото: Генштаб/Facebook

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.