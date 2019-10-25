Курсанты одесской Военной академии получили ранения на полигоне

Трое курсантов Военной академии Одессы получили ранения в результате взрыва неизвестного боеприпаса на территории учебного центра вуза в посёлке Черноморское (в Чабанке).

Об этом сообщила «Думская», ссылаясь на начальника академии генерал-майора Олега Гуляка.

Отмечается, что инцидент произошёл во время полевого выхода.

«Курсанты обнаружили неразорвавшийся боеприпас, который не находится на вооружении Вооружённых сил Украины. Они отнесли его с рубежа ближе к дороге для последующей утилизации. Только начали отходить, предмет взорвался», — говорит Гуляк.

По информации издания, это был гранатомётный боеприпас производства США, оставшийся после каких-то учений.

Как сказал Гуляк, будущие офицеры получили лёгкие осколочные ранения и уже в понедельник вернутся к учёбе. С ними проведут дополнительную разъяснительную работу по обращению с взрывными устройствами и боеприпасами.

Проверку по факту случившегося осуществляют ГБР и военная прокуратура.