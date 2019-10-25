C 25 октября в Украине входит в оборот банкнота в 1000 гривен

25 октября 2019 года Национальный банк Украины вводит в оборот новую банкноту номиналом 1000 гривен.

С пятницы 25 октября 2019 года новые банкноты стали обязательными для принятия в качестве платёжного средства. Это самый большой номинал банкнот, которые существуют в Украине.

На лицевой стороне — один из основателей и первый президент НАН Украины Владимир Вернадский.

На другой стороне купюры — изображение Президиума Национальной Академии наук Украины.

В 2019 году НБУ планирует ввести в оборот монету номиналом 5 гривен.

Как сообщала Одесса News, с 1 октября этого года монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек перестали быть средством платежа. В течение года их можно бесплатно и без ограничений обменивать во всех отделениях украинских банков.

Фото: НБУ