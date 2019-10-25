К Президенту обратились с петицией сделать из Сергеевки на Одесчине курорт

На официальном сайте Президента Украины появилась петиция с предложением признать курортом государственного значения посёлок Сергеевку в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Автором этого документа является Максим Сапронов, отметивший уникальные лечебные особенности курортного посётка.

«Немаловажный лечебный фактор — это вода Шаболатского лимана… Вода лимана является хлоридно–натриевомагниевой водой и используется для приготовления различных минеральных ванн», — говорится в петиции.

При этом наряду с минеральными водами, использующимися в лечении болезней внутренних органов и напоминающими по своему составу всем известные «Куяльник» и «Миргородскую» в Сергеевке в настоящее время есть и большие запасы целебной иловой грязи. Она, как подчёркивает автор петиции, не только не уступает, но и даже превосходит по многим показателям лечебную грязь других курортов.

Cостоянием на 8 утра 25 октября данную петицию поддержали 85 человек.

Кстати. Для рассмотрения петиции к Президенту она должна набрать минимум 25 тысяч подписей граждан Украины.