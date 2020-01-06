В одесском кафе «Гречка» подписывали петицию против меховых фирм

5 января в кафе «Гречка», что в Одессе по улице Греческой, одесситы собирали подписи под петицией по закрытию меховых ферм в Украине.

Инициатором акции стала компания ХутроOFF.

Как сообщают организаторы, инициативу мог поддержать любой желающий, а подписи нужны для того, чтобы поддержать законопроект №2360. Он предусматривает временное лицензирование предпринимательской деятельности по разведению, выращиванию и содержанию животных с целью производства меха, а с 1 января 2025 года предлагает ввести запрет на это производство и криминализировать его.

Отмечается, что сбор подписей будет проходит по всей стране.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2019 года королева Великобритании Елизавета II решила больше не носить одежду из натурального меха.

Фото: Пушкинская, Facebook