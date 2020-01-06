Южненский «Химик» пробился в Финал четырёх Кубка Украины

В Кубке Украины по баскетболу южненский «Химик» обыграл и во втором матче «Тернополь-ТНЭУ» (84:61).

Команда из Южного у себя дома дома без проблем обыграла тернопольской клуб 84:61 и по сумме двух встреч «Химик» прошёл дальше (170:137).

Как сообщает БК «Химик», южненцы уже на старте встречи начали диктовать свои условия гостям, уверенно атаковали с периметра, и проходили под кольцо соперника.

«Чёткие командные взаимодействия помогали подопечным Виталия Степановского обходить оборону гостей и находить лазейки в защите «Тернополя»… Аверейл Югба и Артём Ковалёв порадовали фанов зрелищной игрой. Льюис Салливан успевал и на подборе, и в организации атаки, а также много и успешно атаковал сам, что к концу встречи вывело его в лидеры матча с двузначными показателями. В целом «Химик» показал более организованную игру, переиграв гостей по всем показателям», — говорится в сообщении.



«Днепр» обеспечил себе неплохой отрыв перед ответной игрой, обыграв «Запорожье» 75:66.

Таким образом, в Финал четырёх Кубка Украины пробились «Химик», «Одесса», «Киев-Баскет» и «Днепр».

Финал пройдёт в марте 2020 года.

Фото и видео: БК «Химик»