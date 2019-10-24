Волейболистки “Химика” одолели соперниц из Чехии

Южненская волейбольная команда на характере одолела в Чехии местный “Оломоуц” в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Поединок “Оломоуц” (Чехия) – “Химик” состоялся на Univerzita Palackeho в присутствии 1000 зрителей и завершился со счётом 2:3 (25:22, 12:25, 25:23, 20:25, 13:15), сообщает пресс-служба Федерации волейбола Украины.

Отмечается, что волейболистки «Химика» уступали по ходу встречи по сетам, но смогли перевести игру в решающий тай-брейк, на котором уже сами лидировали 11:7. Впрочем, уступая на тай-брейке, чешки боролись за свой шанс до последнего. Поэтому и смогли сравнять счёт — 13:13. Но два решающих во всём поединке розыгрыша таки завершились в пользу украинок.



Таким образом, накануне повторного поединка соперников, запланированного на 29 октября в Южном, подопечные Евгения Николаева получили материальное и психологическое преимущество.

От первого в своей истории выхода в групповой турнир Лиги чемпионов действующего чемпиона Суперлиги — женскую волейбольную команду «Химик» — отделяет домашняя победа над “Оломоуцем” с любым счётом.