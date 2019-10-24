BMW, Lexus и Lamborghini представили свои новинки

Всемирно известные фирмы по производству автомобилей разрабатывают новые модели легковиков.

Так, марка автомобилей Lexus японского автопроизводителя Toyota показала футуристическую модель электрокара LF-30 Electrified, сообщает Укринформ со ссылкой на The Verge.

«LF-30 Electrified — это куполообразное купе, покрытое хрустальными углами и выступами как внутри, так и снаружи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что футуристический электрокар имеет четыре двери, а руль автомобиля напоминает штурвал самолёта.

«Искусственный интеллект в автомобиле сможет распознавать голоса пассажиров и поможет, в частности, регулировать температуру и звук музыки в салоне, как этого захотят пассажиры», — говорится в сообщении.

Электрокар сможет разогнаться с 0 до 100 км/ч за 38 с и проехать около 500 км без подзарядки. Общая мощность LF-30 Electrified составит 536 конских сил.

Вместе с автомобилем будет доступна «доска-дрон», которая сможет, например, перенести чемоданы владельца суперкара из багажника к дому.

А итальянский автопроизводитель Lamborghini может к 2025 году представить свой первый полноценный электрокар.

По сообщению портала Autocar, “(автомобиль — ред.) четвёртого модельного ряда Lamborghini, вдохновлённый Estoque Concept 2008 года, может вскоре получить зелёный свет на представление в 2025 году и стать первым полноценным электрокаром бренда”.

Первый электрокар итальянской компании будет четырёхдверным. Сейчас идут дискуссии, в какой части будет установлен сам двигатель — спереди или посередине.

Ожидается, что к 2025 году этот автомобиль сможет проехать расстояние в 563 км или даже больше, без дозарядки. Вероятно, новый автомобиль также сможет разогнаться от 0 до 100 км в час не дольше чем за 3 секунды.

Для разработки автомобиля необходимо четыре года, поэтому необходимо будет ускорить процесс уже в 2021 году, чтобы успеть до 2025 года представить первый электрокар Lamborghini.

BMW же представила новый седан BMW 8 Gran Coupe. Двигатель мощностью 600 лошадиных сил разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 3,3 секунды.

Мотор работает с 8-ступенчатым спортивным автоматом и системой полного привода с активным дифференциалом.

Максимальная скорость новинки зафиксирована на отметке 250 км/ч, но при оплате опционального пакета M driver’s ограничитель будет смещён на отметку 305 км/час.

Стоимость стандартного седана начинается от 130 тысяч долларов.

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