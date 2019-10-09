BMW разрабатывает Mini нового поколения, радуют новинками Porsche и Hyundai

Всемирно известные фирмы по производству автомобилей разрабатывают новые модели легковиков.

Так, немецкий автопроизводитель BMW выпустит через три года автомобиль модели Mini в новом поколении, о чём сообщает портал Motor1.

“Четвертое поколение линейки Mini под эгидой концерна BMW выйдет в 2022-2023 году”, — говорится в сообщении.

По словам главы бренда Бернда Кербера, он хотел бы снова увидеть маленький Mini в качестве основной модели компании.

Как сообщает портал, речь идёт о трехдверном хетчбэке, который в угоду глобальным трендам только увеличивался в размерах в каждом новом поколении и потому утратил фирменную особенность. Отмечается, что дизайнеры будут добиваться компактности не за счёт реального уменьшения габаритов, а при помощи стилевых ухищрений вроде уменьшения переднего свеса.

По данным портала, в салоне нового Mini будет больше инновационных цифровых решений, однако классическая круглая приборная панель останется на месте.

Другой немецкий автопроизводитель Porsche представил свой первый электрокар. Новая модель 2020 Porsche Taycan сможет разогнаться до 100 км в час за 3,5 секунды. При этом максимальная скорость электрокара составит более 250 км в час. Электрокар сможет проехать без подзарядки более 500 километров.

А южнокорейский автопроизводитель Hyundai показал прототип электрокара Hyundai 45. Уже известно, что внешность концепта дизайнеры перенасытят отсылками к самой первой модели Hyundai, появившейся в середине семидесятых годов прошлого века. Её название не уточняется, но, судя по всему, речь идёт о компактном хетчбеке Hyundai Pony. В то же время внешность концепта названа «прогрессивной, чувственной и спортивной».

Отмечается, что технических подробностей автомобиля пока нет, за исключением того, что силовая установка концепта будет полностью электрической.

Одесса News сообщала о новинках всемирно известных фирм по производству автомобилей Lotus, Hyundai и Micro Mobility Systems.