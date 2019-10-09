Проверено — в одесской школе мин нет

8 октября в Одессе правоохранители проверяли сообщение об угрозе взрыва в местной школе.

Как сообщается на сайте Национальной полиции, анонимное сообщение о заминировании здания одесской общеобразовательной школы на улице Пироговской поступило в полицию в 11:00.

В школу выехали специалисты взрывотехнического управления, кинологи, следственно-оперативная группа и работники государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 13.00 здание учебного заведения и прилегающую к нему территорию проверено, взрывных устройств не обнаружено. В ходе проверки были эвакуированы 418 человек», — говорится в сообщении.

Сообщается также, что в этот же день в 16.50 в полицию вновь поступили анонимные звонки о заминировании зданий в Одессе.