Елена Зеленская продвигает проекты по детскому питанию

Супруга Президента Елена Зеленская планирует поддерживать и развивать отдельные направления педиатрии и продвигать проекты по улучшению детского питания.

Как сообщает официальный сайт Главы государства, об этом она заявила во вторник во время выступления на открытии XIV Конгресса педиатров Украины на тему «Актуальные проблемы педиатрии».

Елена Зеленская подчеркнула, что, как супруга Президента, планирует особо поддерживать и развивать отдельные направления педиатрии и уделять внимание здоровью грядущих поколений, будет продвигать проекты по улучшению детского питания и внедрению здорового и сбалансированного питания в школах и детских садах.

«На прошлой неделе у нас состоялась первая встреча с представителями органов государственной власти, которые должны присоединиться к действиям с целью изменений в системе школьного питания, — министрами, представителями профильного комитета Верховной Рады по образованию, Госпотребслужбы и экспертами по детскому питанию. Встреча состоялась в формате круглого стола, и мы поняли, что эта тема очень интересна для всех. Мы уже имеем первый план действий», — сказала первая леди.

Отмечается, что директор Института педиатрии, акушерства и гинекологии Юрий Антипкин призвал разработать вместе с супругой Президента программу профилактической поддержки детей и реализовать этот план под её патронатом.

Фото: пресс-служба Президента Украины