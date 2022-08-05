Игрался с зажигалкой: в одесской больнице умер от ожогов 4-летний мальчик

В Одессе умер 4-летний мальчик, получивший ожоги 98% тела во время игры с зажигалкой.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Трагедия произошла 2 августа. «Маленький житель Белгород-Днестровского района получил ожоги 90% тела в результате баловства с огнём. Ребёнок каретой скорой медицинской помощи госпитализирован в местную больницу», — сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что около 22.25 его перевели в реанимацию Одесской городской клинической больницы №10, где установили, что ожоги покрывают 98% тела. Медики боролись за жизнь потерпевшего всю ночь и утро, но с травмами такого вида шансов выжить практически не было.

3 августа в 10:20 стало известно, что ребёнок скончался.

Пока неизвестно, почему рядом с 4-летним мальчиком никого из взрослых не было и где в это время находились его родители.

Одесса News информировала об итогах пожара, произошедшего 1 августа в пятиэтажном доме с мансардным этажом на улице Екатерининской в Одессе.

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