В Одесской области во время пожара найдено сгоревшее тело мужчины

Днём 13 октября ​​в Болградском районе Одесской области, в селе Виноградовка, по улице Тенистой возникло возгорание жилого дома.

Менее чем через час пожар был ликвидирован на общей площади 15 м2, однако во время тушения пожара было обнаружено тело мужчины 1991 года рождения, — сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что причина пожара и ущерб пока не установлены.

Ликвидировали пожар 5 пожарных с помощью 2 спецмашин.

Одесса News информировала, что 19 сентября в селе Авангард Одесского района по улице Базовой на рынке горел торговый павильон с текстильными вещами.

Фото иллюстративное ГУ ГСЧС Украины в Одесской области/Facebook

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