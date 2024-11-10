В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Кожокар, светлая память

На щите в Петропавловскую общину Белгород-Днестровского района Одесской области возвращается Александр Кожокар, который более года считался пропавшим без вести.

Эту весть подтвердили в поселковом совете и близкие воина.

Александр родился 21 октября 1990 года в простой сельской семье учительницы Татьяны Фёдоровны и фермера Бориса Михайловича. Он был младшим из двоих сыновей. Получил образование в местной школе, окончил автодорожный техникум. Работал строителем в Одессе вместе с братом Игорем.

После начала полномасштабного вторжения, в сентябре 2023 года он сказал маме, что отправляется добровольно в военкомат. Уже через три дня его мобилизовали и отправили в учебный центр Житомирской области. После учёбы был отправлен на Запорожское направление.

4 ноября 2023 года во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Вербовое Пологовского района Александр был ранен. Побратимы пытались эвакуировать его, но в это время украинских воинов повторно накрыл вражеский огонь, а сам населённый пункт был оккупирован российской армией…

Побратимы рассказывали маме, что в последний раз видели Александра раненым, но живым, поэтому всё это время семья жила надеждой, что их сын находится в плену. Но чуда не произошло…

В июне текущего года между Украиной и Россией прошёл обмен телами погибших. Вместе с Александром был его военный билет, поэтому специалистам удалось быстро установить личность воина и после проведения ДНК-теста наихудшее ожидание подтвердилось.

Защитник будет похоронен в родном селе.

Одесса News сообщала, что 7 ноября 2024 года в Арцизе Одесской области провели в последний путь погибшего защитника Украины, сержанта, пулемётчика-разведчика Михаила Сергеева.

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Фото: Петропавловская ОТГ. Официальная группа/Facebook

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