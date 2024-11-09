В бою за Украину погиб житель Одесской области Михаил Сергеев, светлая ему память

7 ноября в Арцизе Одесской области провели в последний путь погибшего защитника Украины, сержанта, пулемётчика-разведчика Михаила Сергеева.

Об этом сообщила пресс-служба Арцизской общины.

Жизнь Михаила оборвалась 3 ноября 2024 года.

Земляки провели воина живым коридором, ему были отданы воинские почести. Проститься с защитником собрались родные, друзья, военные побратимы, неравнодушные жители.

Михаила похоронили на кладбище в Комсомольце.

Одесса News сообщала, что 8 ноября жители села Прибрежное Шабовской общины Белгород-Днестровского района Одесской области попрощались со своим односельчанином, 25-летним защитником матросом Лазарем Дицаном, погибшем 31 октября 2024 года возле населённого пункта Новодмитровка Донецкой области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Арцизский горсовет/Facebook

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