В бою за Украину погиб житель Одесской области Михаил Сергеев, светлая ему память

7 ноября в Арцизе Одесской области провели в последний путь погибшего защитника Украины, сержанта, пулемётчика-разведчика Михаила Сергеева.
Об этом сообщила пресс-служба Арцизской общины.
Жизнь Михаила оборвалась 3 ноября 2024 года.
Земляки провели воина живым коридором, ему были отданы воинские почести. Проститься с защитником собрались родные, друзья, военные побратимы, неравнодушные жители.
Михаила похоронили на кладбище в Комсомольце.
Одесса News сообщала, что 8 ноября жители села Прибрежное Шабовской общины Белгород-Днестровского района Одесской области попрощались со своим односельчанином, 25-летним защитником матросом Лазарем Дицаном, погибшем 31 октября 2024 года возле населённого пункта Новодмитровка Донецкой области.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Арцизский горсовет/Facebook
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