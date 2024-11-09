Эпицентром удара врага 9 ноября была Одесса

С 21 часа 8 ноября противник атаковал Украину из районов Приморско-Ахтарска и Орла РФ 51-м ударным БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа.

«Эпицентр удара – Одесская область», — сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

«По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 32-х вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Тернопольской областях. 18 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины», — говорится в сообщении командования.

Одесса News информировала, что ночью 9 ноября 2024 года в результате вражеской атаки повреждены несколько многоэтажек и дома в частном секторе, а также админздания, складские помещения и автомобили в одном из районов Одессы.

На фото Братчука/Telegram мобильные огневые группы подразделения «Одесщина» Украинской добровольческой армии.

Инфографика: ВС ВСУ/Facebook

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