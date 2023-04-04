Одесские школьники вернулись к учёбе

После весенних каникул из 725 заведений общего среднего образования Одесской области 717 возобновили образовательный процесс в очном и смешанном формате, из них 208 – дистанционно.

В общей сложности, 273 172 соискателя образования снова сели за парты, — сообщает в Facebook Одесская облвоенадминистрация.

Отмечается, что ещё 2239 учеников 8 школ продолжают отдыхать, поскольку время проведения весенних каникул определяют педагогические советы учебных заведений, на что влияет несколько факторов: в частности, период предыдущих, зимних каникул, форма обучения, отработанные часы и т.д.

Предполагается, что нынешний учебный год продлится до 30 июня. Однако соответствующим распоряжением Одесской областной военной администрации будет определена дата последнего звонка ориентировочно 26 мая, о чём будет сообщено дополнительно.

Как сообщала Одесса News, 3 апреля стартовала регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ). Продлится она до 3 мая. Зарегистрироваться можно будет в персональном онлайн-кабинете поступающего. В основной блок НМТ вошли украинский язык и математика – они будут автоматически указаны при регистрации. Выпускник должен выбрать из предложенного списка только один из предметов второго блока НМТ.

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