Оперативная обстановка на юге Украины: враг продолжает вести боевые действия

Противник продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу и усовершенствование фортификационного оборудования своих позиций на линии столкновения в Херсонской и Николаевской областях.

Таким сообщением начинается последняя ежедневная сводка Оперативного командования «Юг» о текущей оперативной обстановке на юге Украины.

Отмечается, что на этих территориях враг новых ударных группировок не создавал, активных наступательных действий не вёл. Однако, проводил воздушную разведку наших позиций, но «в наказание потерял беспилотник-разведчик «Орлан-10» точным выстрелом наших бойцов. Та же участь постигла крылатую ракету, направленную перед рассветом в Одесскую область».

Также сообщается, что огненному налёту наших подразделений подвергся контрольно-наблюдательный пункт одного из ударных формирований противника в Херсонской области, в результате которого управление подразделениями противником утрачено.

В целом за сутки в результате ракетно-артиллерийской активности наших подразделений при поддержке авиации, противник недосчитался 299 военных, потерял модернизированный танк Т-72Б3, самоходную гаубицу «Мста-С», крупнокалиберную пушку «Гиацинт», самоходную пушку большой мощности «Пион».

«Не преуспевая в бою, враг на оккупированных территориях пытается удержать мирное население, чтобы создавать для своих лидеров и командиров картинку удовольствия местного населения от «русского мира». Однако сознательные гражданские жители пытаются эвакуироваться из-под рашистских властей и обстрелов, не желая быть живым прикрытием оккупантов. А те, в свою очередь, установив жёсткие ограничения на выезд с подконтрольной им территории, на блокпостах обогащаются, предлагая пропуск за 1000 долларов или их эквивалент. Но и тогда в след коварно открывают огонь», — говорится в сводке Оперативного командования.

ОК «Юг» информирует, что в пограничье Одесской области усилены меры контроля за погранрежимом, но они введены в рамках военного положения, с целью обеспечения надёжной охраны государственной границы, недопущения её нарушений. На жизнедеятельность законопослушных граждан это не повлияет. Режимы ограничения касаются, в частности, дополнительных проверок лиц на соответствие цели поездки и пребывания в непосредственной близости границы.

Отмечается также, что в Чёрном море продолжается маневрирование 6 больших десантных кораблей и 2 носителей крылатых ракет – в готовности к применению более полутора десятков убийственных снарядов.

«Бряцая оружием, они удерживают блокаду украинских портов и гражданского судоходства. Обнаглевшие захватчики по открытым каналам связи и морской безопасности называют воды вокруг Змеиного своим территориальным морем, предупреждая иностранные суда об опасности приближения», — сообщается в оперативной сводке.

Оперативное командование «Юг» также предупреждает жителей «не пренебрегать предупреждением о воздушной опасности, взвешенно и целесообразно планировать свою деятельность и маршруты следования, учитывать особенности и ограничения военного положения. Тщательно проверяйте информацию, не позволять врагу манипулировать сознанием, верить в силы обороны и нашу Победу».

Как сообщала Одесса News, по данным американских военных экспертов, российские войска окапываются на оккупированных территориях юга Украины, готовясь к затяжным боям с ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod