Одесские художники показали свои работы на всеукраинской выставке в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске завершает свою работу ХХІІ Всеукраинская выставка «Мир Божий как Пасха», на которой представлены художественные полотна нескольких одесских художников.
Об этом передаёт корреспондент Одесса News из Ивано-Франковска.
Выставка проходит в выставочном зале Национального союза художников Украины по ул. Независимости, 53.
Одесса представлена на выставке работами 6 художников.
В частности, свои картины показали члеын Союза художников Украины Виктор Игнатьев, Олег Недошитко, Алексей Малик, Виктор Олейник, Светлана Крыжевская, Сергей Папроцкий.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцынкив на открытии выставки сказал: «Сейчас самое время познавать культуру Украины, украинских художников и всех, кто творит в современности! Сейчас пора познавать Украину и вдохновляться. Важно поддерживать культурный фронт. Ради нашего будущего… Ради победы».
Член Союза художников Украины, Заслуженный мастер народного творчества Украины Дмитрий Сивак в беседе с нашим корреспондентом отметил, что представленным на выставке работам одесских художников присущи выразительные, гармоничные формы, идеально закомпонованные на холсте, с особенным южным колоритом, стремлением к свободе творчества и актуальностью избранной тематики.
На выставке представили также свои работы художники из Киева, Харькова, Тернополя, Винницы, Ивано-Франковска, Львова, других городов страны.
На главном фото картина Виктора Олейника «Дерибасовская, 2022».
Фото: Николай Нижегородов
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