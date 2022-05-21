Одесские художники показали свои работы на всеукраинской выставке в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске завершает свою работу ХХІІ Всеукраинская выставка «Мир Божий как Пасха», на которой представлены художественные полотна нескольких одесских художников.

Об этом передаёт корреспондент Одесса News из Ивано-Франковска.

Выставка проходит в выставочном зале Национального союза художников Украины по ул. Независимости, 53.

Одесса представлена на выставке работами 6 художников.

В частности, свои картины показали члеын Союза художников Украины Виктор Игнатьев, Олег Недошитко, Алексей Малик, Виктор Олейник, Светлана Крыжевская, Сергей Папроцкий.

Олег Недошитко, «Возвращение», 2021, картон, акрил

Виктор Игнатьев, Без названия, 2022, бумага, карандаш

Алексей Малик, 2017. «Последние новости», полотно, масло

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцынкив на открытии выставки сказал: «Сейчас самое время познавать культуру Украины, украинских художников и всех, кто творит в современности! Сейчас пора познавать Украину и вдохновляться. Важно поддерживать культурный фронт. Ради нашего будущего… Ради победы».

Светлана Крыжевская, 2022, «Жизнь победит», полотно, масло

Сергей Папроцкий, «Оккупированный город», 2022, полотно, масло

Член Союза художников Украины, Заслуженный мастер народного творчества Украины Дмитрий Сивак в беседе с нашим корреспондентом отметил, что представленным на выставке работам одесских художников присущи выразительные, гармоничные формы, идеально закомпонованные на холсте, с особенным южным колоритом, стремлением к свободе творчества и актуальностью избранной тематики.

На выставке представили также свои работы художники из Киева, Харькова, Тернополя, Винницы, Ивано-Франковска, Львова, других городов страны.

На главном фото картина Виктора Олейника «Дерибасовская, 2022».

Фото: Николай Нижегородов

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