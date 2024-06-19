Выставка акварелей Израиля начала свою работу в одесском Доме-музее Н. К. Рериха

До 1 августа выставка «Акварельные этюды Израиля» будет работать в Доме-музее Н. К. Рериха.

Автор – Людмила Беренштейн, член объединения профессиональных художников Израиля.

Родившаяся в Ашхабаде, Людмила репатриировалась в 1991 году. Сегодня её работы находятся в музеях Украины, частных коллекциях Израиля, Черногории, Греции.

Художник пытается находить гармонию во всех областях жизни, делиться положительными эмоциями, шагая жизненным путём в ритмах природы. Поэтому использует малейшую возможность поработать с натуры, а затем показать зрителям.

Адрес: Большая Арнаутская, 47

Музей работает с 10 до 18 ежедневно, кроме понедельника.

Фото Владимира Андреева

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