Солистка Одесской филармонии Нелли Нечаева приглашает на свой сольный концерт

3 декабря солистка Одесской филармонии Нелли Нечаева организует сольный концерт “Я пою под дождём”.

Это лирическая эстрадная программа, в которой вместе с ней работают талантливые одесские музыканты.

В концерте прозвучат известные произведения (“Became nucho”, “My amor”), а также авторские (“Снег”, “Последняя любовь” и другие).

На сцену в этот вечер выйдут Сергей Ясинский – саксофон; Николай Самсонов – аккордеон; Иван Косинец – гитара.

Нелли Нечаева в 2008 году основала музыкальный шоу-театр, в котором были созданы программы «Цыганская звезда», «Песни моей души», «Одесса – мама». Дипломант Национального конкурса «Красная рута» (Луганск, 2003), лауреат 2-й премии Международного телеконкурса Voice Master (Киев, 2013), обладатель Гран-при зрительских симпатий Международного фестиваля «Шансон у моря» как автор и исполнитель программы (Севастополь, 2013). Участвовала в телепроектах “Народная звезда”, “Украина имеет таланты”, “Украина слезам не верит”.

Стоимость билетов от 150 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 18 часам.

Адрес: ул. Бунина, 15.

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