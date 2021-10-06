Фестиваль LINOLEUM в Одессе покажет современную анимацию

В октябре жителей Николаева, Одессы, Запорожья, Днипра и Харькова ожидает насыщенная культурная программа от фестиваля LINOLEUM.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

«При поддержке Госкино и онлайн института Projector в каждом из этих городов состоится ряд мероприятий, которые познакомят горожан с различными аспектами актуальной анимации и визуальной культуры. Вход на все показы и лекции свободный при условии предварительной регистрации на событие», — говорится в сообщении.

Относительно показа украинской программы фестиваля LINOLEUM 2021 отмечается, что в этом году в фестивале приняли участие 10 сильных работ. Созданный при поддержке Госкино фильм Анны Дудко «Глубокая вода» уже стал номинантом престижного фестиваля Animafest Zagreb и получил спецнаграду жюри LINOLEUM за «Расширение горизонтов украинской анимации». Поддержанные Госкино «Ненужные вещи» Дмитрия Лисенбарта и «Тигр бродит рядом» Анастасии Фалилеевой получили признание на фестивале в Лос-Анджелесе.

В подборке фильмов международной программы LINOLEUM-2021 зрители увидят победителя фестиваля этого года — французский анимационный фильм «Трона Пиннаклс». Он рассказывает историю девочки Габриэль, которая застряла в Долине Смерти между двух родителей, которые больше не разговаривают друг с другом.

Также среди триумфаторов LINOLEUM — «Ночной автобус». Член жюри международного конкурса Фабиан Дрирхост похвалил этот фильм за «плотный нарратив, захватывающую атмосферу и мужество в использовании жанровых рамок».

Образовательная лекция в коллаборации с онлайн институтом Projector будет посвящена специфике работы в сфере Visual Art. В Одессе зрители встретятся с Олегом Маламужем — аниматором и режиссёром с более чем 20-летним опытом работы (среди его проектов кассовый хит «Похищенная принцесса» и анимационный фильм «Мавка. Лесная песня»). Он является деканом факультета Visual Arts и завкафедрой анимационного направления в Projector. На лекции он расскажет, с чего начать в анимации и как воплотить свои мечты, а также проведёт воркшоп по быстрому рисунку.

Показы фестиваля LINOLEUM состоятся в Одессе 9 и 10 октября.

Как сообщала Одесса News, фильм Одесской киностудии «Почему я живой» стал участником национального отбора на выдвижение на премию «Оскар».

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