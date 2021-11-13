В Одесской филармонии Гурам Амарян даст стендап-концерт

Первый сольный стендап-тур Гурама Амаряна в Украине, в котором он с гордостью расскажет о своих ближневосточных корнях, о детстве на Кавказе и в Сибири, о жизни и переживаниях молодого парня.

В концерте «А что люди скажут?!» Гурам разбивает национальные стереотипы, рассуждает о столкновении культур в повседневной жизни. В ходе концерта попытается разобраться, важно ли мнение окружающих людей. Его темы и шутки всегда актуальны и цепляют любого зрителя.

Цена билетов от 400 до 950 грн. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 20 ноября, суббота, 19:00

Место проведения: Филармония.

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