Одесский художественный музей возобновляет работу после ракетного удара

Одесский национальный художественный музей возобновляет работу после ракетного удара России, произошедшего 5 ноября, когда ракета «Оникс» разорвалась в 10 метрах от здания.
Более месяца команда музея наводила порядок в здании для продолжения работы. 15 декабря состоится День открытых дверей.
График экскурсий на этой неделе:
• пятница (12:00 – 17:00):
13:00 – экскурсия по гроту (150/75₴);
• суббота (11:00 – 17:00):
13:00 – экскурсия по гроту (150/75₴);
14:00 – сборная экскурсия по выставке Романа и Маргит Сельских «Солнце заката/Sol Occidens» (150/75₴);
15:00 – экскурсия по гроту (150/75₴);
• воскресенье (11:00 – 17:00):
13:00 – экскурсия по гроту (150/75₴);
14:00 – экскурсия циклом выставок «Языки войны» (150/75₴);
15:00 – экскурсия по гроту (150/75₴).
Сейчас работают выставки Маргита и Романа Сельских «Солнце заката/Sol Occidens», Владимира Семкива «Радость» и Бориса Айзенберга «Цветы за отвалами».
Работает музейный магазин, где можно приобрести новогодние календари.
15 декабря с 12:00 до 17:00 вход свободный
Адрес: ул. Софиевская, 5а, через вторые ворота по улице.
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