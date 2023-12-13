Одесский художественный музей возобновляет работу после ракетного удара

Одесский национальный художественный музей возобновляет работу после ракетного удара России, произошедшего 5 ноября, когда ракета «Оникс» разорвалась в 10 метрах от здания.

Более месяца команда музея наводила порядок в здании для продолжения работы. 15 декабря состоится День открытых дверей.

График экскурсий на этой неделе:

• пятница (12:00 – 17:00):

13:00 – экскурсия по гроту (150/75₴);

• суббота (11:00 – 17:00):

13:00 – экскурсия по гроту (150/75₴);

14:00 – сборная экскурсия по выставке Романа и Маргит Сельских «Солнце заката/Sol Occidens» (150/75₴);

15:00 – экскурсия по гроту (150/75₴);

• воскресенье (11:00 – 17:00):

13:00 – экскурсия по гроту (150/75₴);

14:00 – экскурсия циклом выставок «Языки войны» (150/75₴);

15:00 – экскурсия по гроту (150/75₴).

Сейчас работают выставки Маргита и Романа Сельских «Солнце заката/Sol Occidens», Владимира Семкива «Радость» и Бориса Айзенберга «Цветы за отвалами».

Работает музейный магазин, где можно приобрести новогодние календари.

15 декабря с 12:00 до 17:00 вход свободный

Адрес: ул. Софиевская, 5а, через вторые ворота по улице.

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