У Таллінні фільм «Щедрик» презентує одеситка Ксенія Заставська — авторка його сценарію

У Таллінні в рамках Українського кіноклубу в Естонії відбудеться показ фільму «Щедрик», творча зустріч з авторкою сценарію фільму , одеситкою Ксенією Заставською та презентація її книжки «Щедрик. Моя сповідь».

Про це повідомила кореспондента Одесса News сама письменниця.

Зустріч відбудеться у рамках великого літературного туру Ксенії Заставської містами України і Європи з презентацією книги «Щедрик. Моя сповідь». Всі зібрані кошти від продажу книг авторка перераховує на потреби Збройних Сил України.

«Ідея написання книги спала на думку авторки тоді, коли вона почала отримувати шалену кількість питань від глядачів. Вона не встигала відповісти всім, тому вирішила написати книгу, в якій відверто відповідає на цікаві питання, розповідає про процес створення сценарію, про спогади, що лягли в основу сюжету, про труднощі, з якими вона стикнулася, та багато іншого. Це незвичайна і щира книга, що нікого не залишить байдужим, як і фільм «Щедрик».

Показ відбудеться 18 грудня в Tallinn Central Library (Estonia pst).

Одесса News повідмляла, що українсько-польська стрічка «Щедрик» з 13 грудня стане доступною на платформі Netflix.

Фото: Ксенія Заставська/Facebook

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