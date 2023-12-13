Зеленский после встречи с Байденом прилетел в Норвегию

13 декабря Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в столицу Норвегии Осло, где проходит саммит стран Северной Европы. В рамках официального визита в Королевство Норвегия он провёл встречу с Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента.

Глава государства выразил благодарность Норвегии и лично главе правительства за глобальное лидерство в поддержке Украины.

«Ваши решения и действия не просто своевременны и весомы, они являются примером для других – примером лидерства. Когда есть не просто неравнодушные люди, а когда всему обществу не безразлично. И когда есть не просто отдельные сильные личности, продвигающие необходимость помогать в обороне от геноцидной агрессии, а когда чувствуется сильный характер всего государства. Норвегия действительно на стороне свободы и нормальных, мирных правил жизни», – сказал Президент во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с Премьер-министром Норвегии в Осло.

Владимир Зеленский поблагодарил Премьер-министра, правительство и парламент Норвегии, а также норвежское общество за помощь, которую получает Украина.

Лидеры обсудили поддержку украинской обороны, противодействие попыткам блокирования навигации в Чёрном море со стороны России, защиту украинских населённых пунктов от российского террора, а также оценили общий прогресс и перспективы двустороннего сотрудничества.

Президент рассказал об очередном ударе России баллистическими ракетами по гражданским объектам в Украине, в результате чего пострадали более 50 мирных жителей.

По его словам, усиление воздушного щита остаётся критическим приоритетом для Украины.

«Это буквально основа жизни сейчас для большинства украинцев – ПВО. Норвегия поддержала нас, в том числе системами NASAMS. Норвегия стала первой страной, принявшей долгосрочную программу поддержки Украины. И сегодня мы говорили и будем говорить о таких же конкретных вещах, которые смогут уберечь тысячи жизней украинцев в следующем году, а также увеличить давление на агрессора», – заявил Владимир Зеленский.

Президент также отметил важность саммита стран Северной Европы.

«Украина действительно ценит такой формат работы – «Украина+пять». Благодарю вас за помощь в защите нашей страны, наших людей, наших семей», – сказал Глава государства.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заверил в дальнейшей помощи Украине и напомнил о пятилетнем пакете поддержки украинской обороны, экономики и восстановления. В частности, Норвегия сегодня объявляет о дополнительной поддержке Украины.

«Господин Президент Зеленский и его правительство должны платить медикам, учителям и другим работникам. И мы можем оказать помощь в 1 миллиард долларов в 2023 году. Также мы усиливаем нашу финансовую и гуманитарную поддержку почти на 800 миллионов долларов. Кроме того, мы можем объявить, что с первых месяцев 2024 года будем оказывать прямую экономическую поддержку этим критически важным сферам, чтобы не было никаких задержек в помощи украинскому народу», – отметил он.

Йонас Гар Стере сообщил, что Норвегия стремится усилить защиту критической инфраструктуры Украины, предоставляя дополнительные средства противовоздушной обороны. Также увеличивается софинансирование с европейскими партнёрами в области оборонной промышленности для производства большего количества боеприпасов для Вооружённых Сил Украины. Кроме того, Норвегия вводит зимний пакет помощи, предусматривающий поставки пищи, воды и тёплой одежды.

«Мы продолжим поддерживать право Украины защищать себя и ключевые принципы международного права», — резюмировал Премьер-министр Норвегии.

Как информировала Одесса News, 11 декабря в Вашингтоне Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой, а также с представителями американских оборонных предприятий, а 12 декабря в рамках рабочего визита в Соединённые Штаты Америки Президент Украины провёл в Конгрессе США встречу с лидером Демократической партии в Сенате Чаком Шумером, лидером Республиканской партии в Сенате Митчем Макконнеллом и сенаторами, встретился с Президентом США Джозефом Байденом.

Фото: ОПУ

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